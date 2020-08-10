В Одесской области водитель набросился на полицейских, избил и покусал их

Таким неадекватным образом он пытался уйти от наказания за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и проезд на красный свет светофора. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net

Инцидент имел место на выходных в поселке Таирово.

Полицейские рассказали, что заметили, как автомобиль «Фиат» поехал на красный свет, и приказали водителю остановиться. В ответ тот, наоборот, добавил газу, но уже через несколько метров не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение. Увидев, что патрульные направляются к нему, мужчина попытался убежать. А когда его догнали – стал кусать полицейских за руки и бить в лицо кулаками.

Дебошира доставили в Овидиопольский отдел полиции. Как оказалось, содержание алкоголя в крови любителя кусаться в несколько раз превышало норму.

Мужчине сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и насилии в отношении полицейских. Сейчас он находится под стражей, но может выйти на свободу, если заплатит 35 тыс. грн залога.

Если вина водителя будет доказана, ему грозит тюрьма или ограничение свободы на срок до 5 лет.

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