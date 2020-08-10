Несмотря на пасмурное небо, весь день Одесса будет под влиянием антициклона
Об этом сообщают в Гидрометцентре Черного и Азовского море, передает Politeka.net
По их прогнозам, облачный день и пасмурный вечер придут в Одессе на смену ясному утру. О однако существенных осадков метеорологи не обещаю.
Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью 19-21 градусов тепла, днем столбики термометров покажут 28-30 градусов.
Температура морской воды составит 23-24 градусов.
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В Одесской области прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью 16-21 градусов, днем 28-33 градусов.
На автодорогах области видимость хорошая.
Ранее мы писали, что мощная стихия, которая обрушилась на Одесчину, натворила много бед в заповедной зоне.
О трагическом происшествии, которое зафиксировали в национальном природном парке «Тузловские лиманы» рассказал известный эколог Иван Русев.
Он отметил, что всему виной оказался мощный ливень с градом.
В результате непогоды погибли 11 аистов, 32 кулика чибиса, 10 куликов фифи, 3 сизоворонки, сотни скворцов и десятки других птиц.
"Число погибших птиц только на маленьком участке поймы речки Хаджидер составило не менее 300", - сообщил эколог.
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