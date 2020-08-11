В Одесской области мужчина получил пулю в шею за то, что заступился за свою соседку

Стрельба прогремела на днях в подъезде многоэтажного дома в городе Белгород-Днестровском. Подробности рассказали в полиции, передает Politeka.net

По словам правоохранителей, один из жильцов дома увидел, как его 36-летний сосед обижал и толкал свою беременную супругу. Женщина упала. Он вмешался в конфликт и тогда дебошир достал пистолет и несколько раз выстрелил в его сторону, попав в шею, после чего скрылся с места происшествия.

37-летнего пострадавшего увезли в больницу.

Сейчас полиция ищет стрелка. Открыто уголовное производство.

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На кадрах можно увидеть, как несколько сотрудников полиции в масках ворвались в торговую точку, повалили на землю мужчину и принялись избивать его дубинками. Когда копы заметили, что их снимают, они быстро стали убегать. Всё закончилось очень быстро.

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Таким неадекватным образом он пытался уйти от наказания за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и проезд на красный свет светофора.

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