В Одессе угодил в ДТП телеведущий и участник таких шоу как "Танці з зірками" и "Голос країни" Даниэль Салем

Об этом сообщает местное издание « 048.ua », обнародовав кадры с места аварии.

Происшествие случилось на днях на перекрестке улиц Ришельевская и Успенская.

Телеведущий на своем мотоцикле Harley Davidson въехал в автомобиль Chevrolet, которая, по данным издания, резко затормозила. Сам артист не успел избежать столкновения.

В результате аварии никто не пострадал. Мотоцикл Салема также в порядке, а вот бампер автомобиля немного пострадал.

Ранее мы писали, в центре Одессы на дороге провалилась бетономешалка. ЧП произошло в пятницу, 7 августа, на Деволановском спуске.

Как видно на фото, автомобиль провалился задним правым колесом, которое буквально ушло под землю. Под ним - яма, глубиной примерно два метра. Из нее шел пар, по всей видимости, внизу проходит коллектор.

По словаам очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал. У машины повреждена задняя ось.

Обратим внимание, что коллектор на Деволановском спуске давно находится в аварийном состоянии. Из-за этого во время ливней затапливает спуск, а вместе с ним и Таможенную площадь. Дыры в мостовой уходящие в коллектор зияют на спуске уже не первый год.

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