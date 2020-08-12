В среду, 12 августа, Одесса попадет под влияние грозового фронта, поэтому в городе будет пасмурно и дождливо

Как передает Politeka.net об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

По прогнозам синоптиков, в Одессе ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками.

Ночью без существенных осадков, днем метеорологи обещают кратковременный дождь с грозой.

Ветер подует северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью опуститься до 19-21 градусов, днем будет довольно жарко 28-30 градусов.

Температура морской воды на побережье останется без изменений и составит 23-24 градусов.

В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью 16-21 градусов, днем будет колебаться в пределах 27-32 градусов.

На автодорогах области видимость хорошая.

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У них появится возможность отдыхать три дня подряд с 22 по 24 августа.

Дополнительный выходной одесситы, как и все украинцы, получат в честь Дня независимости Украины.

В понедельник, 24 августа этот день является праздничным и нерабочим, поэтому украинцы получат дополнительный день отдыха.

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