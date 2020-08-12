В среду, 12 августа, Одесса попадет под влияние грозового фронта, поэтому в городе будет пасмурно и дождливо
Как передает Politeka.net об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
По прогнозам синоптиков, в Одессе ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками.
Ночью без существенных осадков, днем метеорологи обещают кратковременный дождь с грозой.
Ветер подует северо-западный, 9-14 метров в секунду.
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Температура ночью опуститься до 19-21 градусов, днем будет довольно жарко 28-30 градусов.
Температура морской воды на побережье останется без изменений и составит 23-24 градусов.
В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью 16-21 градусов, днем будет колебаться в пределах 27-32 градусов.
На автодорогах области видимость хорошая.
До этого мы писали, приятная новость ожидает жителей Одессы в августе месяце.
У них появится возможность отдыхать три дня подряд с 22 по 24 августа.
Дополнительный выходной одесситы, как и все украинцы, получат в честь Дня независимости Украины.
В понедельник, 24 августа этот день является праздничным и нерабочим, поэтому украинцы получат дополнительный день отдыха.
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