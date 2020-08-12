Новые пожары ликвидировали спасатели в Одессе

Так, стало известно, что в ночь на среду, 12 августа, на улице Академика Королева произошло возгорание в нерабочем киоске. Соотвествующее видео обнародовал телеграм-канал XYDESSA, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте до конца)

«На Панораме/ул. Ак. Королева. Около часу ночи, сначала звук разбитого стекла, затем вспышка огня. Горит потенциальная шаурмичная. Судя по всему, подожгли», — утверждают очевидцы.

Кроме того, местные спасатели сообщили, что около пяти часов утра на улице Героев Крут они тушили три гаража. Никто из людей в результате пожаров не пострадал. Огнем частично повреждены металлические корпуса гаражей и витрина киоска.

По вызовам очевидцев туда выезжали пожарные и полицейские. Обстоятельства и причины возгорания сооружений устанавливаются. В полиции не исключают поджог.

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ЧП произошло около полуночи в селе Приморское Килийского района.

По словам очевидцев, огонь вспыхнул в баре в самом центре села. Его локализовать не удалось и пожар перекинулся на территорию рынка.

Пожарные службы, прибывшие на место увидели, что горит уже два торговых павильона и кафе.

Огонь локализовали в 00:33, ликвидировали в 00:55. Площадь возгорания составила 220 квадратных метров.

Огонь уничтожил два ларька с сувенирами и повредил помещение кафе «Чайка». Все три заведения находились под одной крышей.

Отмечается, что пожарным удалось спасти три соседних павильона и кафе «Лагуна».

Говорят поджог! Gepostet von Саша Юрченко am Mittwoch, 12. August 2020

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