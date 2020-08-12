В мэрии Одессы придумали новое наказание для жителей, проживающих в центре города

Как передает Politeka.net, их начнут штрафовать за кондиционеры. Чтобы не нарваться на штраф, владельцев квартир в отреставрированных памятниках архитектуры, на фасадах которых установлены кондиционеры, призвали добровольно их убрать. В мэрии убеждены, что они портят облик зданий, сообщает официальный сайт Одессы.

В частности, управление по охране объектов культурного наследия поручило подрядчику, который выполнял ремонт фасада, обеспечить демонтаж кондиционеров, кронштейнов и трубок со здания-памятника на углу Ришельевской и Бунина. Часть кондиционеров и инженерных сетей была демонтирована, а часть владельцы квартир пообещали убрать сами.

В случае нарушения договоренности в мэрии будут обращаться в суд с административными исками. Это грозит владельцам квартир и нежилых помещений штрафом в 1700 гривен.

Подобные меры обещают принять к жильцам отреставрированных зданий-памятников, которые расположены по следующим адресам: ул. Гоголя, 5; ул. Гоголя, 7; ул. Гоголя, 9; ул. Ланжероновская, 24-А.

Ранее мы сообщали, что в Одессе полиция продолжает штрафовать за нарушение карантинных ограничений.

В этот раз пострадали работница кафе и владелец бара за то, что обслуживали клиентов без масок.

Первый случай нарушения зафиксировали в заведении на Фонтанской дороге.

Девушка-официантка, проигнорировала карантинные запреты и обслуживала клиентов без маски за что и поплатилась. На нее был наложен штраф в размере 17 тысяч гривен.

Еще один случай замечен в Лузановке

Там, протокол был составлен на владельца местного бара. Около полуночи полицейские заметили, что бармен обслуживал клиентов без маски. Его трогать на стали, а наложили штраф сразу на владельца. Теперь предпринимателю придется раскошелится на 34 тысяч гривен штрафа.

Напомним, что вирус разошелся с новой силой в Одессе, больницы не справляются: сколько зараженных

Как сообщала Politeka, полиция устроила массовую облаву на жителей Одессы: за что штрафуют.