В селе Фонтанка, Лиманского района введен карантинный режим из-за вредителя

Как сообщили в ГУ Госпотребслужбы в Одесской области, южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Meyr.) принялась массово уничтожать помидоры. Под угрозой оказались 60-100% урожая, передает Politeka.net

В связи с этим, для ликвидации очагов вредителя был введен карантин по нескольким улицам населенного пункта:

по улице Луговой, 1а, 1б, 1в, 2-9, 11,

по улице Победы, 1, 3, 7, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 36, 40а, 42, 46, 48, 50,

по улице Школьной, 10.

На зараженной территории проведут фитосанитарные мероприятия для борьбы с вредителем.

К слову, впервые в Украину южноамериканскую томатную моль завезли в 2010 году с зараженными грузами томатов из Турции и Сирии. Очаги вредителя были обнаружены в Крыму и Одесской области. Зараженные посевы томатов были как в открытом грунте, так и в одном из тепличных хозяйств.

Бабочки томатной моли сероватого цвета (возможны вариации от серебристого до коричневого цвета) с черными симметричными пятнами на передних, узких крыльях и с длинными нитевидными усиками на голове. Длина тела составляет около 6-7 мм, размах крыльев - 8-12 мм. Гусеницы вредителя могут питаться как плодами, так и листьями томатов и повреждать растения на всех стадиях роста. Этот вредитель способен за очень короткий срок уничтожить от 60% до 100% урожая.

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