Позагорать сегодня не получится

Одессу накрыл сильный дождь с ураганнным ветром

Кадры непогоды размещают очевидцы в местных пабликах, а также одесские СМИ, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Обильные осадки наблюдается во всех районах Одессы и пригородах - от Черноморки до Усатова и Нерубайского.

К примеру, на рынке "Седьмой километр" ураганный ветер заставил предпринимателей собрать товар и разъехаться по домам.

А в Малиновском и Киевских районах на дорогах наблюдается большое скопление воды.

На одесских пляжах снова забили фонтаны из грязи.

До этого синоптики предупреждали, что в среду, 12 августа, Одесса попадет под влияние грозового фронта, поэтому в городе будет пасмурно и дождливо.

Непогода в Одессе Gepostet von Саша Юрченко am Mittwoch, 12. August 2020

По прогнозам синоптиков, в Одессе ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками.

Ночью без существенных осадков, днем метеорологи обещают кратковременный дождь с грозой.

Ветер подует северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью опуститься до 19-21 градусов, днем будет довольно жарко 28-30 градусов.

Температура морской воды на побережье останется без изменений и составит 23-24 градусов.

Напомним, что лето поменяет настроение, в Одессу вернутся дожди с грозами: когда ждать непогоды

А еще Politeka писала, что жара до +36 и ливни с градом: синоптики предупредили, в какие дни ждать сюрпризов в Одессе

Также Politeka сообщала, что погода подготовила особый сюрприз одесситам, синоптики выдали прогноз: "пять дней дожди"