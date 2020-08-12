Одессу накрыл сильный дождь с ураганнным ветром
Кадры непогоды размещают очевидцы в местных пабликах, а также одесские СМИ, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Обильные осадки наблюдается во всех районах Одессы и пригородах - от Черноморки до Усатова и Нерубайского.
К примеру, на рынке "Седьмой километр" ураганный ветер заставил предпринимателей собрать товар и разъехаться по домам.
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А в Малиновском и Киевских районах на дорогах наблюдается большое скопление воды.
На одесских пляжах снова забили фонтаны из грязи.
До этого синоптики предупреждали, что в среду, 12 августа, Одесса попадет под влияние грозового фронта, поэтому в городе будет пасмурно и дождливо.
По прогнозам синоптиков, в Одессе ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками.
Ночью без существенных осадков, днем метеорологи обещают кратковременный дождь с грозой.
Ветер подует северо-западный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью опуститься до 19-21 градусов, днем будет довольно жарко 28-30 градусов.
Температура морской воды на побережье останется без изменений и составит 23-24 градусов.
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