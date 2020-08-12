В Одессе под колеса грузовика угодил 10-летний ребенок
Авария произошла в среду, 12 августа, на улице Хуторской, передает Politeka.net
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его зацепил КамАЗ. Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.
По словам медиков, у пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы. Где конкретно ребенок переходил дорогу — на пешеходном переходе или около него — устанавливают правоохранители.
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На месте работали сотрудники полиции.
Надо сказать, что на улице Хуторской, местные жители уже несколько лет протестуют против грузового транспорта на их улице, а также требуют установить знак, запрещающий проезд грузовикам.
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Трагический инцидент с подростком случился, когда он отдыхал с компанией друзей на местном пруду в Подольском районе.
Как сообщили в полиции, парень решил прыгнуть в воду, когда не рассчитал глубину ставка и ударился головой об дно.
Друзья вытянули потерпевшего и оказали ему первую медицинскую помощь, а также вызвали скорую, однако сейчас подросток пребывает в очень тяжелом состоянии.
Он получил ушиб спинного мозга и дисфункцию конечностей и теперь ему предстоит очень сложная операция.
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