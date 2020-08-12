В четверг, 13 августа, в Одессу нагрянет новый антициклон, который прогонит облака и установит солнечную погоду

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей

В Одессе весь день будет держаться ясная погода. Осадков в этот день не обещается, однако, по прогнозам синоптиков, жара начнет спадать. Температура воздуха ночью на градусниках покажет +15+17 градуса, днем +24+26 градусов. Ветер будет дуть умеренный, северный 9-14 метров в секунду.

Температура морской воды останется без изменений 23-24 градусов.

По Одесской области синоптики прогнозируют переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью 12-17 градусов, днем 24-29.

На автодорогах области видимость хорошая.

До этого мы сообщали, что в среду, 12 августа непогода, как и обещали синоптики накрыла на Одессу.

Сильный ливень и ураганный ветер бушевали недолго, однако успели натворить бед.

Из-за сильного ветра упала крупна ветка и повредила контактную сеть. В результате аварии перестали ходить троллейбусы по маршрутам №№ 7, 9, 10, 11 и 13. Кроме того, упавшее на 3-й станции Большого Фонтана дерево парализовало движение трамваев №18.

На пляжах забили фонтаны из грязи.

А на рынке «7-й километр» ураганный ветер заставил предпринимателей собрать товар и разъехаться по домам.

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