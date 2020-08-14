Одесса попала в "желтую" карантинную зону из-за увеличившихся темпов заболеваемости китайским вирусом

13 августа Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС пересмотрела карантинные ограничения и разделила Украину на новые зоны. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Politeka.net

Теперь Одесскую область отнесли к регионам со значительным распространением COVID-19. Сам город Одесса сменил «зеленую» зону на "желтую".

По Одесской области:

🔴В «красную» зону попала Беляевка.

🟠В «оранжевую» – Николаевский и Саратский районы.

🟡В «желтой» оказались, Белгород-Днестровский, Измаил, Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Болградский, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области.

Действовать такое изменение начнет с 17 августа и продлится 14 дней.

Надо отметить, что по сути, для Одессы практически ничего не поменяется. Карантинные меры усилятся тем, что не будут работать органы соцзащиты населения, которые обслуживают пожилых людей.

По обновленным данным Одесская область 13 августа установила новый антирекорд по масштабам распространения вируса. Только за последние сутки в регионе выявили 160 новых случаев заболеваемости.

Общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 4732.

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