15 и 16 августа будет ограничено движение по центру города, а также изменится работа общественного транспорта
Дело всё в том, что в эти дни, состоится международная велогонка "Гран-При Одессы".
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Из-за соревнований будет временно изменено движение общественного транспорта. Об этом сообщает Официальный сайт Одессы, передает Politeka.net
Так, 15 августа с 08:00 до 14:00 будет временно ограничен въезд на ул. Приморскую, от Польского спуска до Военного спуска, кроме спецавтотранспорта и промаркированных автомобилей, участвующих в соревнованиях.
16 августа с 08:00 до 14:00 будет перекрыт въезд на ул. Пушкинскую (от ул. Бунина до ул. Ланжероновской), и ул. Ришельевскую (от ул. Ланжероновской до ул. Бунина) личного транспорта граждан, кроме спецавтотранспорта и промаркированных автомобилей и мотоциклов.
15-16 августа с 08:00 до 14:00 будут отключены светофоры по маршруту соревнований и освобождена от автотранспорта служебная стоянка по ул. Ланжероновской, 1 для размещения транспорта организаторов и участников соревнований.
Вносятся временные изменения в схемы движения общественного транспорта.
15 августа с 07:30 до 14:30
- работа троллейбуса № 10 в направлении движения к Пересыпскому мосту – от ул. Пушкинской на ул. Греческую, ул. Ришельевскую и далее по маршруту в обратном направлении.
Работа автобусных маршрутов:
автобусы №№ 110, 120, 190:
- в направлении движения к Пересыпскому мосту – от ул. Польской на ул. Жуковского, ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую, ул. Гаванную, Военный спуск, ул. Приморскую и дальше по маршрутам;
- в направлении движения к железнодорожному вокзалу – от ул. Приморской на Военный спуск, ул. Гаванную, пер. Маяковского, ул. Преображенскую, ул. Бунина, ул. Польскую и дальше по маршрутам.
автобус № 210:
- в направлении движения к Пересыпскому мосту – от ул. Пушкинской на ул. Греческую, ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую, ул. Гаванную, Военный спуск, ул. Приморскую и далее по маршруту;
- в направлении движения к железнодорожному вокзалу – от ул. Приморской на Военный спуск, ул. Гаванную, пер. Маяковского, ул. Преображенскую, ул. Бунина, ул. Польскую и далее по маршруту.
16 августа с 07:30 до 14:30 будет изменено движение троллейбусных маршрутов:
- № 9 по маршруту "ул. Инглези – железнодорожный вокзал";
- № 7 по маршруту "ул. Архитекторская – железнодорожный вокзал".
Автобусные маршруты:
№ 210
- в направлении движения к Пересыпскому мосту – от ул. Пушкинской на ул. Еврейскую, ул. Польскую и далее по маршруту;
№ 145
- в направлении движения к Пересыпскому мосту – от ул. Пушкинской на ул. Жуковского, ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую и далее по маршруту;
№ 137
- в направлении движения к Пересыпскому мосту – от ул. Канатной на ул. Жуковского, ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую и далее по маршруту;
- в направлении движения к ул. Генерала Петрова – от ул. Бунина на ул. Ришельевскую, ул. Успенскую, ул. Канатную и далее по маршруту;
№ 221
- в направлении движения к Соборной площади – от ул. Пушкинской на ул. Жуковского, ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую и далее по маршруту;
№ 175
- в направлении движения к Соборной площади – от ул. Пушкинской на ул. Жуковского и далее по маршруту,
- в направлении движения к железнодорожному вокзалу – от ул. Бунина на ул. Ришельевскую и далее по маршруту;
№ 146
- в направлении движения к просп. Небесной Сотни – от ул. Бунина на ул. Ришельевскую, ул. Успенскую, ул. Канатную и далее по маршруту.
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