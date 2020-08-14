15 и 16 августа будет ограничено движение по центру города, а также изменится работа общественного транспорта

Дело всё в том, что в эти дни, состоится международная велогонка "Гран-При Одессы".

Из-за соревнований будет временно изменено движение общественного транспорта. Об этом сообщает Официальный сайт Одессы, передает Politeka.net

Так, 15 августа с 08:00 до 14:00 будет временно ограничен въезд на ул. Приморскую, от Польского спуска до Военного спуска, кроме спецавтотранспорта и промаркированных автомобилей, участвующих в соревнованиях.

16 августа с 08:00 до 14:00 будет перекрыт въезд на ул. Пушкинскую (от ул. Бунина до ул. Ланжероновской), и ул. Ришельевскую (от ул. Ланжероновской до ул. Бунина) личного транспорта граждан, кроме спецавтотранспорта и промаркированных автомобилей и мотоциклов.

15-16 августа с 08:00 до 14:00 будут отключены светофоры по маршруту соревнований и освобождена от автотранспорта служебная стоянка по ул. Ланжероновской, 1 для размещения транспорта организаторов и участников соревнований.

Вносятся временные изменения в схемы движения общественного транспорта.

15 августа с 07:30 до 14:30

работа троллейбуса № 10 в направлении движения к Пересыпскому мосту – от ул. Пушкинской на ул. Греческую, ул. Ришельевскую и далее по маршруту в обратном направлении.

Работа автобусных маршрутов:

автобусы №№ 110, 120, 190:

в направлении движения к Пересыпскому мосту – от ул. Польской на ул. Жуковского, ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую, ул. Гаванную, Военный спуск, ул. Приморскую и дальше по маршрутам;

в направлении движения к железнодорожному вокзалу – от ул. Приморской на Военный спуск, ул. Гаванную, пер. Маяковского, ул. Преображенскую, ул. Бунина, ул. Польскую и дальше по маршрутам.

автобус № 210:

автобус № 210: в направлении движения к Пересыпскому мосту – от ул. Пушкинской на ул. Греческую, ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую, ул. Гаванную, Военный спуск, ул. Приморскую и далее по маршруту;

в направлении движения к железнодорожному вокзалу – от ул. Приморской на Военный спуск, ул. Гаванную, пер. Маяковского, ул. Преображенскую, ул. Бунина, ул. Польскую и далее по маршруту.

16 августа с 07:30 до 14:30 будет изменено движение троллейбусных маршрутов:

№ 9 по маршруту "ул. Инглези – железнодорожный вокзал";

№ 7 по маршруту "ул. Архитекторская – железнодорожный вокзал".

Автобусные маршруты:

№ 210

в направлении движения к Пересыпскому мосту – от ул. Пушкинской на ул. Еврейскую, ул. Польскую и далее по маршруту;

№ 145

№ 145 в направлении движения к Пересыпскому мосту – от ул. Пушкинской на ул. Жуковского, ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую и далее по маршруту;

№ 137

№ 137 в направлении движения к Пересыпскому мосту – от ул. Канатной на ул. Жуковского, ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую и далее по маршруту;

в направлении движения к ул. Генерала Петрова – от ул. Бунина на ул. Ришельевскую, ул. Успенскую, ул. Канатную и далее по маршруту;

№ 221

в направлении движения к Соборной площади – от ул. Пушкинской на ул. Жуковского, ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую и далее по маршруту;

№ 175

№ 175 в направлении движения к Соборной площади – от ул. Пушкинской на ул. Жуковского и далее по маршруту,

в направлении движения к железнодорожному вокзалу – от ул. Бунина на ул. Ришельевскую и далее по маршруту;

№ 146

в направлении движения к просп. Небесной Сотни – от ул. Бунина на ул. Ришельевскую, ул. Успенскую, ул. Канатную и далее по маршруту.

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