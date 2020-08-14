Очевидцы рассказали, что собой представляет курорт «Катранка» в Одесской области, на котором погибла супружеская пара

Об этом пишет издание « Обозреватель» .

Напомним, что 4 августа на курорте "Катранка" Татарбунарского района произошла трагедия в море: утонули туристы. Супруги Тамара и Сергей приехали в отпуск на одесское побережье, чтобы отметить 20-летие свадьбы, однако их отдых длился недолго.

По словам очевидцев трагедии, муж с женой пошли купаться в шторм, заплыли далеко от берега и попали в отбойное течение. Сам пляж находился на стыке лимана и моря.

Что удивительно: пляж, куда десятилетиями едут на отдых туристы, сам по себе никому не принадлежит. На берегу нет спасательных вышек, пляж не обеспечен спасателями и медиками, и в случае беды - отдыхающим неоткуда ждать помощи.

Как рассказал местный житель Сергей место тут очень красивое и привлекает сотни туристов.

"Мне отец рассказывал, что в 1969 году тут решили опреснить лиман и построили типа косы, которая отделяет море от лимана. В самом лимане собирались разводить рыбу. Вероятно, какие-то подводные течения там остались. Но я сам там отдыхаю и не слышал, чтобы там часто тонули люди. Как на каждом пляже, есть такие случаи", – говорит он.

Другой местный житель по имени Владимир утверждает, что действительно в районе этого пляжа есть опасное нижнее течение. И вспоминает, что лет пять назад там утонула девочка-сирота.

"Такие опасные места есть не только на Черном море. Везде, где есть так называемые карманы, они возникают. Я сам там купаюсь. Иногда заходишь в море и чувствуешь, как внизу идет течение. Но если умеешь плавать, то можно выплыть. Место действительно дикое, там никто за ним не следит", – рассказывает Владимир.

Напомним, в сети показали фото пары, которые утонули на курорте под Одессой

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