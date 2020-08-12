В сети показали фото супружеской пары, которые утонули на курорте «Катранка» в Одесской области

Новые подробности трагедии рассказали родственники изданию « Обозреватель ».

Как выяснилось, супруги Сергей и Тамара отправились на отдых, чтобы отметить 20-летние свадьбы. В селе Лиман у курорта "Катранка" в Татарбунарском районе они оказались случайно.

"Тамара никак не могла собраться в отпуск. Но вот выдалось окошко, и они с мужем Сергеем и кумовьями поехали отдыхать к морю", – рассказала сестра погибшей Татьяна.

«Сергей занимался пластиковыми окнами. А Тамара работала в крупной международной косметической компании на складе под Киевом», - добавила она.

Накануне годовщины свадьбы, 4 августа, супруги утонули, а родственники узнали об этом 5 августа, в день, когда Тамара и Сергей должны были отмечать 20-летие совместной жизни.

Очевидцы утверждают, что, купаясь в море, муж с женой попали отбойное течение. Кроме того, в тот день дул ветер, на море поднялись волны. Сам пляж находился на стыке лимана и моря.

"Мое мнение такое, что там вымыло течением перепад глубин, и небольшой шторм создал сильное обратное течение. Там надо быть осторожным, а лучше вообще обходить", – рассказал Алексей Левченко, который участвовал в спасательной операции.

Перед трагедией Левченко обратил внимание, молодая женщина заплыла очень далеко в море: «Она улыбалась и была счастлива. У меня промелькнула мысль: так далеко от берега и сама, не боится".

Родственники погибшей Тамары считают также: "Получается, что Сергей попал в сильное нижнее течение, а Тамара – в верхнее. Но самое главное, что на том пляже нет никакой помощи".

Как стало известно, у супругов остались двое сыновей.

"Они уже взрослые. Старшему 19 лет, он – студент. Младшему – 17, сейчас он подает документы в колледж. Их опекуном будет бабушка. Конечно, мы не оставим их, и все будем помогать", – говорит родственница. Семьи погибших выражают огромную благодарность людям, которые пытались спасти их родных и не остались равнодушными.

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