На одесской трассе нашли мертвое тело женщины без одежды
Страшную находку обнаружили в ночь на 14 августа на автодороге Одесса — Белгород-Днестровский в районе в районе промрынка «7-й километр». Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net
Отмечается, что на теле погибшей обнаружены повреждения, характерны для тех, что получают в результате ДТП, однако аварии поблизости не было.
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В тоже время некоторые телеграм-каналы утверждают, что женщина была беременной, и ее нашли обнаженной. Не исключается, что ее жестоко убили.
В полиции беременности и обнаженности подтвердить отказались, сославшись на необходимость экспертиз. Однако это видно на видео очевидцев.
На вид погибшей примерно 35-40 лет, волосы русые. Она была одета в розовую клетчатую рубашку, темные джинсы, белые носки, розовые кроссовки, имела серьги в виде листьев.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, лицо, причастное к смерти женщины, и обращаются к гражданам с просьбой, владеющие информацией о погибшей или стали очевидцами (свидетелями) его смерти, обращаться к Овидиопольского отдела полиции по телефонам: (048) 797-00- 94, (097) 733-92-10 или по спецлинии «102».
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