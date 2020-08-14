На одесской трассе нашли мертвое тело женщины без одежды

Страшную находку обнаружили в ночь на  14 августа на автодороге Одесса — Белгород-Днестровский в районе в районе промрынка «7-й километр». Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает  Politeka.net 

Отмечается, что на теле погибшей обнаружены повреждения, характерны для тех, что получают в результате ДТП, однако аварии поблизости не было.

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В тоже время некоторые телеграм-каналы утверждают, что женщина была беременной, и ее нашли обнаженной. Не исключается, что ее  жестоко убили.  

В полиции беременности и обнаженности подтвердить отказались, сославшись на необходимость экспертиз. Однако это видно на видео очевидцев.

На вид погибшей примерно 35-40 лет, волосы русые.  Она была одета в розовую клетчатую рубашку, темные джинсы, белые носки, розовые кроссовки, имела серьги в виде листьев.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, лицо, причастное к смерти женщины, и обращаются к гражданам с просьбой, владеющие информацией о погибшей или стали очевидцами (свидетелями) его смерти, обращаться к Овидиопольского отдела полиции по телефонам: (048) 797-00-  94, (097) 733-92-10 или по спецлинии «102».

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