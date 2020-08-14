Оставленные без присмотра вещи на пляже могут стать легкой добычей нечестных на руку людей

От рук одного из таких «дельцов» пострадали отдыхающие в Затоке, передает Politeka.net.

Как сообщили в местной полиции, пока 47-летний житель Измаила ходил купаться в море, этим воспользовался злоумышленник и похитил спрятанный под вещами дорогой смартфон. Кроме того, в этот же день преступник успел обокрасть еще одного отдыхающего. Его жертвой стал 18-летний турист из Черниговской области, у которого он незаметно вытянуть из кармана телефон.

Полицейские разыскали вора. Им оказался 48-летний житель Белгород-Днестровского района, у которого уже есть судимости. Один из телефонов вор успел продать, второй вернули хозяину. Теперь задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории курорта. Ему грозит до шести лет тюрьмы.



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Установили и задержали правонарушителей сотрудники Приморского отдела полиции. У нападавших, среди которых 17-летний парень из Николаевской области и двое парней 22-х и 25-ти лет из Херсона и Одесской области, изъяли один из гаджетов потерпевшего. Место нахождения остального имущества устанавливается.

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