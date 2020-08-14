На связь не выходит уже целый месяц

В Одессе ищут непутевую мать, которая бросила грудного ребенка в общежитии

Как передает Politeka.net , подробности рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам копов, около месяца назад женщина попросила подругу, проживающую в общежитии, присмотреть за ее 7-месячным ребенком вроде бы ненадолго. А сама скрылась в неизвестном направлении и на связь не выходит. Подруга, так и не дождавшись возвращения горе- матери, отдала младенца ее бывшему сожителю, а тот — крестной ребенка. В конце концов у людей лопнуло терпение ждать возвращения матери, и они сообщили о ситуации в полицию.

Сотрудники ювенальной превенции совместно со Службой по делам детей передали младенца в специализированный детский дом. Врачи оценили состояние здоровья мальчика как удовлетворительное.

В полиции отмечают, что сама женщина родом из Кировоградской области, она неоднократно привлекалась к ответственности за занятие проституцией.

«В Службу по делам детей уже направлены материалы для решения вопроса о лишении женщины родительских прав и помещения мальчика в центр реабилитации», - рассказали сотрудники полиции.

Ранее мы сообщали, на одесской трассе нашли мертвое тело женщины без одежды.

Страшную находку обнаружили в ночь на 14 августа на автодороге Одесса — Белгород-Днестровский в районе в районе промрынка «7-й километр».

Отмечается, что на теле погибшей обнаружены повреждения, характерны для тех, что получают в результате ДТП, однако аварии поблизости не было.

В тоже время очевидцы утверждают, что женщина была беременной, и ее нашли обнаженной. Не исключается, что ее жестоко убили.

В полиции беременности и обнаженности подтвердить отказались, сославшись на необходимость экспертиз. Однако это видно на видео очевидцев.

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