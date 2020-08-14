В последний раз его видели 9 августа

Полиция и родственники ищут без вести пропавшего 34-летнего жителя Одесской области

Об этом информирует пресс-служба регионального ГУНП, передает Politeka.net

Известно, что житель Раздельной Галацан Станислав Валерьевич, 1986 года рождения, 9 августа текущего года ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 165-170, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.

Был одет в бриджи и черную футболку.

В полиции призвали, с любой информацией о месте нахождения разыскиваемого, просьба позвонить в Раздельнянского ОП по телефонам (04853) 5-04-42, (095) 002-66-06 или по спецлинии «102».

До этого мы сообщали, в Одессе ищут непутевую мать, которая бросила грудного ребенка в общежитии.

По словам копов, около месяца назад женщина попросила подругу, проживающую в общежитии, присмотреть за ее 7-месячным ребенком вроде бы ненадолго. А сама скрылась в неизвестном направлении и на связь не выходит. Подруга, так и не дождавшись возвращения горе- матери, отдала младенца ее бывшему сожителю, а тот — крестной ребенка. В конце концов у людей лопнуло терпение ждать возвращения матери, и они сообщили о ситуации в полицию.

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