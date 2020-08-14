Полиция и родственники ищут без вести пропавшего 34-летнего жителя Одесской области
Об этом информирует пресс-служба регионального ГУНП, передает Politeka.net
Известно, что житель Раздельной Галацан Станислав Валерьевич, 1986 года рождения, 9 августа текущего года ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 165-170, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.
ПриватБанк бросился блокировать деньги на счетах украинцев из-за нового закона: "Клиент должен пройти..."
Загоревшая Ани Лорак в купальнике удивила слишком глубоким декольте и не только: "Идеал красоты!"
Мерьем Узерли из «Великолепного века» показала изуродованное лицо вблизи: от Роксоланы нет и следа
Состояние Павлика после трагедии с сыном нестабильное, молодая жена не сдержалась: «Может улыбаться, даже...»
Был одет в бриджи и черную футболку.
В полиции призвали, с любой информацией о месте нахождения разыскиваемого, просьба позвонить в Раздельнянского ОП по телефонам (04853) 5-04-42, (095) 002-66-06 или по спецлинии «102».
До этого мы сообщали, в Одессе ищут непутевую мать, которая бросила грудного ребенка в общежитии.
По словам копов, около месяца назад женщина попросила подругу, проживающую в общежитии, присмотреть за ее 7-месячным ребенком вроде бы ненадолго. А сама скрылась в неизвестном направлении и на связь не выходит. Подруга, так и не дождавшись возвращения горе- матери, отдала младенца ее бывшему сожителю, а тот — крестной ребенка. В конце концов у людей лопнуло терпение ждать возвращения матери, и они сообщили о ситуации в полицию.
Напомним, в Одесской области бесследно исчезла зеленоглазая красавица: полиция сообщила детали.
Как сообщала Politeka, дети без вести пропали под Одессой, полиция поднята по тревоге: фото и приметы.
Также Politeka писала, что молодой одессит исчез при странных обстоятельствах, полиция сбилась с ног: фото и приметы