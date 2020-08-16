В Одессе неизвестный мужчина пытался взорвать многоквартирный дом

Ночью он облил бензином лестницу в доме по улице Асташкина, 7 и поджег. Об этом рассказали жильцы этого дома в соцстях и разместили видео, которое зафиксировала камера наблюдения, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

Очевидцы сообщили, что среди ночи их разбудил взрыв, после которого начался пожар.

«Лестница была в огне. Слава богу, у нас железная наружная лестница. Мы поливали ее водой сверху всеми соседями со всех сторон. но не могли потушить, выйти из дома не могли. Нас спас сосед с соседнего дома, который вынес огнетушитель. Еще немного и рванула бы газовая труба», — рассказала жительница дома Лейла Жданова.

Момент поджога зафиксировала камера наружного наблюдения.

На записи видно, что в 3:55 во двор заходит мужчина с пластиковой бутылкой, наполненной, по всей видимости, бензином и маслом. Когда он поджег свою «бомбу», произошел взрыв, зацепивший самого злоумышленника: во дворе, остался его горящий тапок.

Ранее мы писали о похожем случае.

В одном из домов на улице Пантелеймоновской, 64, напротив железнодорожного вокзала пожилая одесситка устроила пожар в подъезде.

Как рассказали очевидцы, накануне у пенсионерки был конфликт с соседями из-за мусора.

Женщина возмущалась из-за оставленного в парадной мусора и грозилась его поджечь.

"Она часто пьет, и в эти моменты может вытворять многое. Мусор ей мешал, хотя на утро его обещали вынести, но она говорила при всех, грозилась его спалить. До этого пожар был три недели назад, она была трезвой, ждала пока разгорится, а потом начала будить, и то не всех», - рассказали жильцы.

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