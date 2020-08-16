По состоянию на 16 августа на Одесчине зафиксировали 91 новых случаев китайского вируса
Об этом пишет Politeka, ссылаясь на данные, обнародованные пресс-центром МОЗ Украины.
Всего на сегодняшний день с начала пандемии в Одесском регионе количество инфицированных достигло 4 955 человек, из них 49 — у одесситов, 42 — у жителей области. Выздоровели 1940 пациентов , из них 27 за последние сутки. Скончались 80 заболевших, (в том числе один вчера). Это произошло в Измаиле. Там умер мужчина 1946 года рождения.
«Состояние при поступлении было тяжелым, пациент имел хронические заболевания (диабет). На фоне ингаляции кислородом состояние улучшилось на короткое время, после чего наступила смерть», — рассказали медики.
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Что касается ситуации с заболевшими в Одессе, то на лечении в инфекционной больнице прибывает 232 пациента с COVID-19. Из них 28 человек — в тяжелом состоянии, 204 — в состоянии средней тяжести.
За прошедшие сутки в инфекционку поступили 17 человек с подозрением на COVID-19. Они ждут результатов ПЦР-теста.
На сегодняшний день в Одессе от COVID-19 выздоровели 640 человек, из них за последние сутки — 38. Продолжают болеть 1211 одесситов.
Напомним, что вирус разошелся с новой силой в Одессе, больницы не справляются: сколько зараженных
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