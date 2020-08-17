После небольшой передышки в Одессу возвращается летняя жара

Как передает Politeka.net, с новым прогнозом погоды на всю неделю одесситов ознакомили метеорологи Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей.

Они сообщили, что температура начнет увеличиваться уже с понедельника, 17 августа, а пик потепления придется на выходные дни. Столбик термометра достигнет отметки в +31 градус.

Всю неделю будет сохранятся сухая и ясная погода, осадки в виде кратковременного дождя возможны лишь в пятницу, 21 августа. Море будет спокойным, а ветер прогнозируется умеренный ветер, который будет регулярно менять свое направление.

Так, в понедельник, 17 августа, в городе будет хозяйничать антициклон по имени Эмиль, а это значит, что воздушные массы начнут прогреваться. утром в Одессе небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков. Температура воздуха составит днем +23+27 градусов. Также в этот день будет отмечаться очень высокая пожарная опасность.

Во вторник, 18 августа, в Одессе весь день будет держаться ясная погода. Температура воздуха продолжит расти и составит +25+28 градусов. Прогнозируется умеренный, переменный ветер.

Среда, 19 августа, будет еще жарче, чем предыдущий день, однако в небе над городом появится небольшая облачность. Без осадков. Температура составит +26+29 градусов.

В четверг, 20 августа, небо покроется облаками, но к осадкам это не приведет. Столбик термометра вырастет еще на один градус тепла. Ожидается слабый и переменный ветер.

Температура воздуха составит +26+29 градусов.

В пятницу, 21 августа, чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Одессе опять прояснится. В этот день метеорологи прогнозируют небольшой дождь, местами с грозой. Ветер усилится и будет дуть с севера.

Температура составит +25 +30 градусов.

Выходные в Одессе будут солнечными и жаркими. В субботу столбик термометра достигнет максимума на этой недели. Температура на градусниках покажет +27+31 градус. Ясная погода в Одессе будет наблюдаться на протяжении субботы и воскресенья. Осадков не прогнозируется. Ветер ослабнет и начнет дуть с юга.

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