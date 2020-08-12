Дождь был интенсивным, но коротким

Несмотря на то, что стихия бушевала совсем недолго в Одессе, она успела наделать немало бед

В результате непогоды остановилось движение некоторых трамваев и троллейбусов.

Как стало известно, из-за сильного ветра упала крупна ветка и повредила контактную сеть.

Это произошло на Адмиральском проспекте в районе «Вымпела». Теперь временно не ходят троллейбусы по маршрутам №№ 7, 9, 10, 11 и 13. Кроме того, упавшее на 3-й станции Большого Фонтана дерево парализовало движение трамваев №18. На месте работают сотрудники Одесгорэлектротранса, пишет местное издание odessa.online

Ранее мы уже писали, что на Одессу обрушился сильный ливень с ураганным ветром.

Обильные осадки наблюдается во всех районах Одессы и пригородах - от Черноморки до Усатова и Нерубайского.

К примеру, на рынке "Седьмой километр" ураганный ветер заставил предпринимателей собрать товар и разъехаться по домам.

А в Малиновском и Киевских районах на дорогах наблюдается большое скопление воды.

На одесских пляжах снова забили фонтаны из грязи.

До этого синоптики предупреждали, что в среду, 12 августа, Одесса попадет под влияние грозового фронта, поэтому в городе будет пасмурно и дождливо.

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