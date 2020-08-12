Несмотря на то, что стихия бушевала совсем недолго в Одессе, она успела наделать немало бед

В результате непогоды остановилось движение некоторых трамваев и троллейбусов.

Как стало известно, из-за сильного ветра упала крупна ветка и повредила контактную сеть.

Это произошло на Адмиральском проспекте в районе «Вымпела».  Теперь временно не ходят троллейбусы по маршрутам №№ 7, 9, 10, 11 и 13. Кроме того, упавшее на 3-й станции Большого Фонтана дерево парализовало движение трамваев №18. На месте работают сотрудники Одесгорэлектротранса, пишет местное издание odessa.online

Популярные статьи сейчас

Русская Кардашьян в аппетитном бикини ослепила великолепием: "Как пончик сладкий"

Рудницкая попала в неприятность после прощания с сыном Виктора Павлика: "прямо за рулем..."

Фигуристая Семенович подразнила пышным бюстом в бане, купальник чуть не треснул: «Париться надо без…»

Тарифы взлетят еще больше, украинцев готовят к худшему: "12 тысяч гривен за газ, пять тысяч за..."
Показать еще

Ранее мы уже писали, что на Одессу обрушился сильный ливень с ураганным ветром.

Обильные осадки наблюдается во всех районах Одессы и пригородах - от Черноморки до Усатова и Нерубайского. 

К примеру, на рынке "Седьмой километр" ураганный ветер заставил предпринимателей собрать товар и разъехаться по домам.

А в Малиновском и Киевских районах на дорогах наблюдается большое скопление воды.

На одесских пляжах снова забили фонтаны из грязи.

До этого синоптики предупреждали, что в среду, 12 августа, Одесса попадет под влияние грозового фронта, поэтому в городе будет пасмурно и дождливо.

Напомним, что лето поменяет настроение, в Одессу вернутся дожди с грозами: когда ждать непогоды

А еще Politeka писала, что   жара до +36 и ливни с градом: синоптики предупредили, в какие дни ждать сюрпризов в Одессе

Также Politeka сообщала, что погода подготовила особый сюрприз одесситам, синоптики выдали прогноз: "пять дней дожди"