В Одессе девушка показывала на улице фаер-шоу, но что-то пошло не так

Во время выступления она случайно подожгла себя. Данный инцидент случился вечером в субботу, 15 августа, у фонтана на улице Крымской. Момент попал на камеры очевидцев, которые разместили видео в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть - доскролльте страницу до конца)

На записи видно, что огонь мгновенно охватил волосы и лицо девушки.

Погасить пламя пришлось товарищу пострадавшей, он сделал это очень бысто. Но все же, по словам очевидцев, девушка получила серьезные ожоги.

Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестный мужчина пытался взорвать многоквартирный дом.

Ночью он облил бензином лестницу в доме по улице Асташкина, 7 и поджег.

Очевидцы сообщили, что среди ночи их разбудил взрыв, после которого начался пожар.

«Лестница была в огне. Слава богу, у нас железная наружная лестница. Мы поливали ее водой сверху всеми соседями со всех сторон. но не могли потушить, выйти из дома не могли. Нас спас сосед с соседнего дома, который вынес огнетушитель. Еще немного и рванула бы газовая труба», — рассказала жительница дома Лейла Жданова.

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