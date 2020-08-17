В Одессе засохли деревья, которые лично посадил мэр Геннадий Труханов

Соответствующие фотографии обнародовали местные СМИ .

Три месяца назад в середине мая шесть деревья высадил перед домом Руссова городской голова и похвастался об этом в соцсетях.

«Сегодня мы высадили деревья вдоль фасада нашего знаменитого здания. Это десятилетние европейские рябины, выращенные в питомнике КП «Горзелентрест», - написал тогда мэр.

«Обильная крона рябин будет создавать необходимую тень для пешеходов. При этом дерево вырастает максимум до 5 метров и не закроет всю красоту и величие Дома Руссова», - утверждал Труханов.

Однако что-то пошло не так, и сейчас 2 дерева из 6 погибли, ещё 2 имеют больной вид, и только 2 пока выглядят более-менее удовлетворительно. По всей видимости, деревья не прижились из-за поздней высадки. К тому же рябине не свойственно расти в сухом южном климате.

Некоторые одесситы в социальных сетях уже успели отреагировать едкими комментариями.

«Это знак», «Еще бы полив обеспечить деревьям в городе и было бы шикарно», «Показуха»,— пишут они.

Ранее мы писали, что трухлявое дерево упало на тротуар возле здания одесской мэрии.

Дерево было гнилое внутри и ветер повалил его.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Но стоит отметить, что клен упал средь бела дня в пешеходной зоне, где любят гулять одесситы и гости города.

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