В Одессе засохли деревья, которые лично посадил мэр Геннадий Труханов
Соответствующие фотографии обнародовали местные
Три месяца назад в середине мая шесть деревья высадил перед домом Руссова городской голова и похвастался об этом в соцсетях.
«Сегодня мы высадили деревья вдоль фасада нашего знаменитого здания. Это десятилетние европейские рябины, выращенные в питомнике КП «Горзелентрест», - написал тогда мэр.
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«Обильная крона рябин будет создавать необходимую тень для пешеходов. При этом дерево вырастает максимум до 5 метров и не закроет всю красоту и величие Дома Руссова», - утверждал Труханов.
Однако что-то пошло не так, и сейчас 2 дерева из 6 погибли, ещё 2 имеют больной вид, и только 2 пока выглядят более-менее удовлетворительно. По всей видимости, деревья не прижились из-за поздней высадки. К тому же рябине не свойственно расти в сухом южном климате.
Некоторые одесситы в социальных сетях уже успели отреагировать едкими комментариями.
«Это знак», «Еще бы полив обеспечить деревьям в городе и было бы шикарно», «Показуха»,— пишут они.
Ранее мы писали, что трухлявое дерево упало на тротуар возле здания одесской мэрии.
Дерево было гнилое внутри и ветер повалил его.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Но стоит отметить, что клен упал средь бела дня в пешеходной зоне, где любят гулять одесситы и гости города.
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