В Одесской области число заболевших китайским вирусом перевалило за пять тысяч
По состоянию на утро понедельника, 17 августа, общее число зараженных с начала эпидемии достигло значения в 5060 человек. При этом за прошлые сутки вирус подтвердился у 105 пациентов, 5 из которых – дети, и 7 - медработники. Такую информацию обнародовала пресс-служба МОЗ, передает Politeka.net
Лидирует по количеству инфицированных - Одесса. Здесь зарегистрировано 1918 заболевших, на втором месте Подольский район - 484, на третьем месте - Болградский район – 459 человек.
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Беляевский район - 264,
Овидиопольский район - 224,
Саратский район - 175,
Балтский район - 168,
Измаил - 166.
За прошедшие сутки никто из заболевших не выздоровел, но также не было и летальных случаев.
По состоянию на утро 17 августа в Украине 92820 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, из них 2089 летальных, 48164 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1464 новых случая.
Ранее мы писали, что то на лечении в инфекционной больнице прибывает 232 пациента с COVID-19. Из них 28 человек — в тяжелом состоянии, 204 — в состоянии средней тяжести.
За прошедшие сутки в инфекционку поступили 17 человек с подозрением на COVID-19. Они ждут результатов ПЦР-теста.
Напомним, что вирус разошелся с новой силой в Одессе, больницы не справляются: сколько зараженных
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