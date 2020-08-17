В Одессе снова ужесточили карантин из-за того, что город попал в «желтую» зону карантина на фоне эпидемии
Карантинные ограничения этой зоны начали действовать с понедельника, 17 августа и продляться 14 дней, передает Politeka.net,
Так, согласно распоряжению комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, с сегодняшнего дня вступили в силу следующие запреты:
-жителям запрещено находиться в общественных зданиях без маски или респиратора на лице;
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-жителям Одессы и гостям города необходимо находиться на улицах с документами, удостоверяющих личность;
Что касается транспорта, то в салоне разрешается ездить только на сидячих местах. При этом кинотеатры пока не закрывают, но можно продавать только половину мест, а при массовых мероприятиях нужно соблюдать правило: один человек на 5 квадратных метров.
В тоже время медики сообщили, что в Одессе ситуация с заболеваемостью китайским вирусом не улучшается, а напротив ежедневно фиксируется 40-45 новых случаев.
По состоянию на 17 августа в Одесской области число заболевших перевалило за 5 тысяч человек и достигло 5060 случаев. Из них заболевших одесситов - 1918 человек, а 253 пациентов загремели в инфекционную больницу.
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