Что о них известно

На прошлой неделе на территории Одесской области пропали 24 ребенка

Именно столько заявлений о пропажах несовершеннолетних было подано в правоохранительные органы за период с 10 по 16 августа текущего года, передает Politeka.net.

В пресс-службе ГУНП в Одесской области отметили, что все они были найдены и возвращены родителям.

Кроме того, на прошлой неделе 23 родителя были привлечены к административной ответственности за невыполнение своих обязанностей.

Также за этот период с участием несовершеннолетних совершено 8 преступлений. 18 детей стали жертвами несчастных случаев.

«Среди неправомерных действий в отношении несовершеннолетних были телесные повреждения, кражи, нарушения ПДД, незаконное лишение свободы, изнасилование и прочее», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы сообщали, в одном из сел Одесской области 16-летнего парня парализовало после неудачного прыжка.

Трагический инцидент с подростком случился, когда он отдыхал с компанией друзей на местном пруду в Подольском районе.

Парень решил прыгнуть в воду, когда не рассчитал глубину ставка и ударился головой об дно.

Друзья вытянули потерпевшего и оказали ему первую медицинскую помощь, а также вызвали скорую, однако подросток получил ушиб спинного мозга и дисфункцию конечностей и теперь ему предстоит очень сложная операция.

Напомним, в Одесской области бесследно исчезла зеленоглазая красавица: полиция сообщила детали.

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