На одном из одесских пляжей в любой момент на головы отдыхающих может рухнуть склон

Речь идет о побережье в Черноморке.

Дело в том, что несколько лет назад в этом месте случился оползень, в результате чего сильно пострадала инфраструктура пляжа, а здания начали буквально трещать по швам и сыпаться.

Фотографии разместило издание " 048.ua ".

В результате местные власти признали пляж аварийным и вроде бы как, его закрыли, повесив соответствующую табличку на заборе.

Несмотря на угрозу, некоторым отдыхающим это не мешает, и они приходят на пляж, чтобы позагорать и поплавать в море.

До этого мы писали, что отдыхающих встревожило аварийное состояние навеса на одном из пляжей в Одессе.

Так, на лузановском пляже в районе Сортировочной на глазах у всех разваливается навес и куски шифера вот-вот могут рухнуть на головы людей, которые пришли позагорать.

«Кто будет отвечать, если на моего ребенка упадет кусок шифера?! Вы, Геннадий Леонидович?! Не думаю! Так же как и вы не отвечаете за то, что в городе падают дома! – с возмущением говорить одесситка.

Также сообщалось, что на Поповском пляже в районе Дачи Ковалевского, за 16-й станцией Большого Фонтана обвалилась часть двухэтажного пирса.

К счастью, во время обрушения на пирсе никого не было, так что обошлось без жертв.

Местные жители говорят, что обрушение не стало для них неожиданностью, так как берегозащитное сооружение уже несколько лет находится в аварийном состоянии.

Во многих местах бетон потрескался, обнажив ржавую арматуру. Не в лучшем состоянии и колонны, поддерживающие второй этаж пирса. Однако одесские власти бездействовали.

Напомним, что последний пляж в Одессе захватили коммерсанты, фото: " будка для сбора денег и не только"

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