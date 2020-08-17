На жителей Одессы открыли охоту не только приезжие, но и их дети

Так, к примеру, 16-летняя девочка, приехавшая в Одессу из Закарпатской области, обокрала прохожую в подземном переходе. Подобности сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области, передает Politeka.net.

Малолетняя воровка незаметно расстегнула рюкзак у женщины и вытащила оттуда кошелёк.

Когда юная злоумышленница попыталась скрыться, то попала в поле зрения сотрудников полиции, которые ее задержали.

Правоохранители изъяли у несовершеннолетней похищенное имущество и сообщили ей о подозрении в совершении кражи.

Теперь 16-летней воровке грозит до пяти лет тюрьмы.

До этого мы сообщали, что оставленные без присмотра вещи на пляже могут стать легкой добычей нечестных на руку людей.

От рук одного из таких «дельцов» пострадали отдыхающие в Затоке.

Как сообщили в местной полиции, пока 47-летний житель Измаила ходил купаться в море, этим воспользовался злоумышленник и похитил спрятанный под вещами дорогой смартфон. Кроме того, в этот же день преступник успел обокрасть еще одного отдыхающего. Его жертвой стал 18-летний турист из Черниговской области, у которого он незаметно вытянуть из кармана телефон.

Полицейские разыскали вора. Им оказался 48-летний житель Белгород-Днестровского района, у которого уже есть судимости.

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