Рядом с трассой Одесса-Киев прошел смерч

Его зафиксировали водители автомобилей в районе села Алтестово, что под Одессой.

Очевидцы сняли на видео необычное для этих мест природное явление и разместили его в соцсетях, передает Politeka.net

Как сообщили синоптики, после небольшой передышки в Одессу возвращается летняя жара.

Они рассказали, что температура начнет увеличиваться уже с понедельника, 17 августа, а пик потепления придется на выходные дни. Столбик термометра достигнет отметки в +31 градус.

Всю неделю будет сохранятся сухая и ясная погода, осадки в виде кратковременного дождя возможны лишь в пятницу, 21 августа. Море будет спокойным, а ветер прогнозируется умеренный ветер, который будет регулярно менять свое направление.

До этого мы сообщали, что на юге Одесской области в полях кружил пылевой вихрь.

Его заметили несколько в Татарбунарском районе на побережья гниющего лимана Сасык.

В подписи к кадрам отмечается, что мини смерчи шли один за другим, поднимая в воздух с распаханного поля тонны пыли и иссушая почву.

Напомним, что непогода парализовала движение общественного транспорта в Одессе: кадры разрушений

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