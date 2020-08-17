Родственники медработников, которые погибли от китайского вируса, так и не получили обещанных денежных компенсаций от государства

Об заявил нардеп из Одессы Алексей Гончаренко, пишет издание « Думская ».

По словам депутата, Кабмин направил 233 миллиона гривен из фонда борьбы с COVID-19, в том числе на одноразовую помощь семьям медиков, смерть которых наступила в результате заражения вирусом.

Однако родственники уверяют, что никаких выплат не получили.

К примеру, семья врача Олега Михайловича Гайды, который работал в Черкасской поликлинике, и скончался 30 июня от осложнений, вызванных COVID-19.

«Ему поставили диагноз — двусторонняя тотальная пневмония, дыхательная недостаточность, COVID-19. Его сын рассказал мне, что после двух комиссий ему выдали наконец документы на выплаты. Однако вскоре назначили новое заседание и даже не сообщили о его дате», - рассказал Алексей Гончаренко.

По словам нардепа, дело затянулось, до сих пор нет объяснений со стороны Фонда социального страхования.

«Но куда на самом деле пошли эти деньги? Прислал депутатский запрос, чтобы разобраться в этой ситуации. Наши медики не заслуживают такого отношения со стороны государства. Поэтому требую, чтобы представители правительства прояснили вопрос, и со своей стороны вмешались в решение этой проблемы, которая явно не единичная», — подытожил Гончаренко.

Ранее мы писали, по словам медиков, в Одессе ситуация с заболеваемостью китайским вирусом не улучшается, а напротив ежедневно фиксируется 40-45 новых случаев.

По состоянию на 17 августа в Одесской области число заболевших перевалило за 5 тысяч человек и достигло 5060 случаев. Из них заболевших одесситов - 1918 человек, а 253 пациентов загремели в инфекционную больницу.

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