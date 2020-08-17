Что имел в виду мэр?

Мэр Одессы Геннадий Труханов пригрозил закрыть ночные клубы, если они не будут соблюдать новые карантинные ограничения

Об этом он заявил на совещании, которое проходило дистанционно, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

В частности, мэр потребовал от руководителей ночных клубов и развлекательных заведений придерживаться ограничений.

"Вы допрыгаетесь и вас просто закроют", - заявил Труханов.

Напомним, что в связи со стремительным распространением китайского вируса Одесса перешла из «зеленой» зоны в «желтую».

Поэтому, 17 августа, в городе решили усилить противоэпидемиологические мероприятия.

Так, согласно распоряжению комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, с сегодняшнего дня вступили в силу следующие запреты:

-жителям запрещено находиться в общественных зданиях без маски или респиратора на лице;

-жителям Одессы и гостям города необходимо находиться на улицах с документами, удостоверяющих личность;

Кроме того, запрещается посещение учреждений социальной защиты, работа хостелов и развлекательных заведений, общепита и доставки в период с 24:00 до 07:00.

Что касается транспорта, то в салоне разрешается ездить только на сидячих местах. При этом кинотеатры пока не закрывают, но можно продавать только половину мест, а при массовых мероприятиях нужно соблюдать правило: один человек на 5 квадратных метров.

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