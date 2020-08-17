Мэр Одессы Геннадий Труханов пригрозил закрыть ночные клубы, если они не будут соблюдать новые карантинные ограничения
Об этом он заявил на совещании, которое проходило дистанционно, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)
В частности, мэр потребовал от руководителей ночных клубов и развлекательных заведений придерживаться ограничений.
"Вы допрыгаетесь и вас просто закроют", - заявил Труханов.
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Напомним, что в связи со стремительным распространением китайского вируса Одесса перешла из «зеленой» зоны в «желтую».
Поэтому, 17 августа, в городе решили усилить противоэпидемиологические мероприятия.
Так, согласно распоряжению комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, с сегодняшнего дня вступили в силу следующие запреты:
-жителям запрещено находиться в общественных зданиях без маски или респиратора на лице;
-жителям Одессы и гостям города необходимо находиться на улицах с документами, удостоверяющих личность;
Кроме того, запрещается посещение учреждений социальной защиты, работа хостелов и развлекательных заведений, общепита и доставки в период с 24:00 до 07:00.
Что касается транспорта, то в салоне разрешается ездить только на сидячих местах. При этом кинотеатры пока не закрывают, но можно продавать только половину мест, а при массовых мероприятиях нужно соблюдать правило: один человек на 5 квадратных метров.
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