На прошлой неделе в Одессе зафиксировали сразу несколько очагов заражения китайским вирусом

Как передает Politeka.net , об этом рассказал заместитель главного санитарного врача в Одесской области Сергей Дементьев в ходе брифинга.

Медик отметил, что групповые вспышки произошли в морском порту Одессы и одесской филармонии. Также диагноз подтвердился у двух сотрудников Оперного театра. В детской областной больнице положительные ПЦР-тесты получили 7 работников.

Кроме того, групповую заболеваемость зафиксировали на территории Одесской области.

По словам врача, вирус обнаружили у 14 сотрудников Беляевского городского совета и 9 работников Криниченского сельсовета, Болградского района.

Ранее мы писали, что на борту судна SOPHIA R, которое стоит на карантине в порту Южный, от китайской болячки скончался капитан.

О вспышке на судне стало известно еще 12 июля. Все члены экипажа сдали ПЦР-тесты и они оказались положительными. Моряков госпитализировали в больницу Одессы, где они проходили лечение.

Известно, что погибший капитан был жителем Санкт-Петербурга.

За последние сутки вирус подтвердился у 96 жителей Одесской области. Общее количество инфицированных в регионе достигло 5158. Один из ранее госпитализированных пациентов вчера скончался от осложнений. Число смертей выросло до 81. В тоже время 54 пациента вчера выздоровели, а 106 новых – госпитализированы с подозрением на китайский вирус. Напомним, что вирус разошелся с новой силой в Одессе, больницы не справляются: сколько зараженных

Как сообщала Politeka, родных медиков, которые стали жертвами вируса, оставили без выплат: "Куда ушли деньги?"