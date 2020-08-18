В сети показали, что происходит в городе Беляевка Одесской области, который угодил в «красную» зону карантина

Как пишет издание Думская , с 17 августа в городе усилили противоэпидемические мероприятия по борьбе с распространением китайского вируса.

В Беляевке отменили работу общественного транспорта, закрыли кафе и рестораны. Работают только продуктовые магазины. Люди возмущены усилением мер карантина, переживают, что могут остаться без работы, и нечем будет кормить семью.

«Нам сказали, что с 17 числа у нас – «красная» зона. Чтобы все в масках ходили. Чтобы пользовались дезинфекторами и соблюдали дистанцию. Больница, поликлиника - на режиме, магазины тоже, в тех, что работают еще, я вот взял кофе все на вынос, - посетовал местный житель.

Беляевцы недоумевают, за что им такое счастье.

«В Маяках все в порядке, в Яськах все в порядке, в Теплодаре и то все хорошо. Дурдом какой-то!» — рассказала жительница райцентра.

Самый тяжелый удар для жителей — это запрет на работу общественного транспорта. Теперь даже автобус, следующий из Градениц, не имеет права брать пассажиров в Беляевке, а только выпускать. Так и едет пустой. До Маяк, чтобы потом поехать на этом же автобусе в Одессу, нужно добираться на такси.

«У кого есть машина — тот белый человек. Такси — 100 гривен. Опять нелегалы будут зарабатывать, а водители автобусов, которые два месяца без работы сидели, опять без денег останутся», - жалуется одна из девушек по имени Екатерина.

Что же до морального состояния беляевцев, то, по словам жителей, что-то вроде паники было только весной.

«Сейчас уже никто ничего не боится. Мне малых на соревнования по танцам везти, вот думаю, как это организовать. Еще жалко, что стадион закрыли. Утром мы тренировались, а теперь все», - рассказала девушка.

Ранее мы писали, на прошлой неделе в Одессе зафиксировали сразу несколько очагов заражения китайским вирусом.

Медики отметили, что групповые вспышки произошли в морском порту Одессы и одесской филармонии. Также диагноз подтвердился у двух сотрудников Оперного театра. В детской областной больнице положительные ПЦР-тесты получили 7 работников.

Кроме того, групповую заболеваемость зафиксировали на территории Одесской области.

По словам врачей, вирус обнаружили у 14 сотрудников Беляевского городского совета и 9 работников Криниченского сельсовета, Болградского района.

Напомним, что вирус разошелся с новой силой в Одессе, больницы не справляются: сколько зараженных