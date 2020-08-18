В Одессе мужчина по неизвестным причинам принялся оскорблять стражей порядка, за что и был наказан
Соответствующие видео появилось в местном телеграм-канале XYDESSA, передает Politeka.net (чтобы досмотреть – доскролльте страницу до конца)
На кадрах зафиксировано, как мужчина, на вид довольно ассоциального типа, решился нецензурно высказываться в адрес полицейских, да еще и при исполении. За это стражи порядка дали ему отпор.
«Разумовская 22, тип шёл по улице и кричал «мусора пид***сы», те услышали и не оценили»,— рассказали очевидцы.
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Ранее мы писали, в Подольске торговцы овощами избили сотрудника полиции.
Так, в ходе проверки соблюдения правил торговли полицейские сделали замечание 32-летнему продавцу, торговавшему овощами в неустановленном месте.
К мужчине подошел его отец и вместе они избили одного из полицейских.
"На требование прекратить нарушение правил торговли продавец отреагировал нецензурной бранью и попыткой затеять драку с полицейскими. Присутствующий рядом родственник правонарушителя тоже начал обзывать полицейских и дергать за форменную одежду. В результате конфликта один из полицейских получил телесные повреждения", - заявили в полиции.
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