В Одессе мужчина по неизвестным причинам принялся оскорблять стражей порядка, за что и был наказан

Соответствующие видео появилось в местном телеграм-канале XYDESSA, передает Politeka.net (чтобы досмотреть – доскролльте страницу до конца)

На кадрах зафиксировано, как мужчина, на вид довольно ассоциального типа, решился нецензурно высказываться в адрес полицейских, да еще и при исполении. За это стражи порядка дали ему отпор.

«Разумовская 22, тип шёл по улице и кричал «мусора пид***сы», те услышали и не оценили»,— рассказали очевидцы.

Ранее мы писали, в Подольске торговцы овощами избили сотрудника полиции.

Так, в ходе проверки соблюдения правил торговли полицейские сделали замечание 32-летнему продавцу, торговавшему овощами в неустановленном месте.

К мужчине подошел его отец и вместе они избили одного из полицейских.

"На требование прекратить нарушение правил торговли продавец отреагировал нецензурной бранью и попыткой затеять драку с полицейскими. Присутствующий рядом родственник правонарушителя тоже начал обзывать полицейских и дергать за форменную одежду. В результате конфликта один из полицейских получил телесные повреждения", - заявили в полиции.

Оскорблял полицию Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 18. August 2020

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