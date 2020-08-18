Ночью в Одессе на посёлке Таирова сгорела иномарка

Видео происшествия засняли очевидцы и разместили в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

Они утверждают, что автомобиль подожги.

Информацию о пожаре также прокомментировали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

В ведомстве рассказали, что 18 августа в 02:49 в Службу «101» поступил сигнал о том, что в Одессе на ул. Небесной сотни, дом 3/а загорелся автомобиль.

По прибытию на место вызова спасателей установлено, что загорелся автомобиль «KIA CEED». Пожар локализовали в 02:55 и в 02:56 ликвидировали. Огнем повреждено моторный отсек и салон автомобиля на площади 5 кв. метров.

Причина пожара устанавливается, погибших и пострадавших нет. Для тушения привлекались 2 единицы пожарной техники и 11 человек личного состава.

Ранее мы сообщали, что волна новых поджогов прокатилась по Одессе.

Так, стало известно, что в ночь на среду, 12 августа, на улице Академика Королева произошло возгорание в нерабочем киоске.

«На Панораме/ул. Ак. Королева. Около часу ночи, сначала звук разбитого стекла, затем вспышка огня. Горит потенциальная шаурмичная. Судя по всему, подожгли», — утверждают очевидцы.

Кроме того, местные спасатели сообщили, что около пяти часов утра на улице Героев Крут они тушили три гаража. Никто из людей в результате пожаров не пострадал. Огнем частично повреждены металлические корпуса гаражей и витрина киоска.

По вызовам очевидцев туда выезжали пожарные и полицейские. Обстоятельства и причины возгорания сооружений устанавливаются. В полиции не исключают поджог.

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