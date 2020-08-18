В одесских маршрутках орудует банда, которая оставляет пассажиров без телефонов

Один из случаев произошел на глазах очевидцев, которые рассказали о нем местному изданию « 048.ua »

Инцидент имел место утром, 18 августа, в городской маршрутке №242.

По словам свидетелей, группа в составе троих мужчин зашла в маршрутку на остановке «Пироговская».

«Один из них попытался вытащить у девушки телефон, но она вовремя это заметила и громко попросила вернуть ей смартфон. Воришка бросил его на пол и уверил, что устройство само выпало. После этого вся «банда» вышла возле клуба «Палладиум», а на остановку позже пожилой мужчина заметил, что без телефона уже остался он», - поделились увиденным очевидцы.

В результате пенсионер попросил остановить маршрутку и бросился догонять злоумышленников.

Других пассажиров предостерегли быть начеку.

До этого мы сообщали, что в Одессе гастролеры и их дети грабят людей на улице.

Так, к примеру, 16-летняя девочка, приехавшая в Одессу из Закарпатской области, обокрала прохожую в подземном переходе.

Малолетняя воровка незаметно расстегнула рюкзак у женщины и вытащила оттуда кошелёк.

Когда юная злоумышленница попыталась скрыться, то попала в поле зрения сотрудников полиции, которые ее задержали.

Также мы сообщали, что оставленные без присмотра вещи на пляже могут стать легкой добычей нечестных на руку людей.

От рук одного из таких «дельцов» пострадали отдыхающие в Затоке.

Пока 47-летний житель Измаила ходил купаться в море, этим воспользовался злоумышленник и похитил спрятанный под вещами дорогой смартфон. Кроме того, в этот же день преступник успел обокрасть еще одного отдыхающего. Его жертвой стал 18-летний турист из Черниговской области, у которого он незаметно вытянуть из кармана телефон.

Напомним, на Одесчине копы повалили на пол и избили ветерана АТО: "Пришел за женой"



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