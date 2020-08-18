В сети показали, как особо циничные водители устроили парковку в одном из парков Одессы

Речь идет о сквере "Азербайджан", на 4-й станции Большого Фонтана, который заставили автомобилями.

На фотоснимках, которые разместил новостной портал « Думская » видно, как десятки водителей припарковали свои машини прямо на зеленой зоне парка.

В тоже время на замечание местных жителей они никак не реагируют.

По данным издания, такое безобразие продолжается уже несколько недель.

Надо сказать, что городские власти обещали благоустроить эту зеленую зону еще десять лет назад, однако к работам так никто и не приступил.

Ранее мы сообщали о другой вопиющей ситуации в этом парке.

На календаре август месяц, а на территории парка "Азербайджан" до сих пор не могут убрать свалку новогодних елок.

Прицеп с высохшими хвойными растениями, которые были не проданы, просто бросили и забыли за него. А ведь он, по мнению одесситов, представляет потенциальную пожароопасность в жару.

Напомним, что отдыхающим рекомендуют воздержаться от купания на четырех пляжах Одессы.

Пробы морской воды эксперты Госпотребслужбы отобрали с 6 по 13 августа во всех определенных контрольных точках Одессы. На этот раз результаты оказались не утешительными.

Так, в Одессе нельзя купаться на пляжах "Дельфин", "Отрада", 16 станция Большого Фонтана и 13 станция Большого Фонтана. Тут по санитарно-микробиологическим показателям вода не соответствуют гигиеническим нормам.

Напомним, трассу Одесса - Киев завалили мусором: вопиющие кадры

А еще Politeka писала, на трассе Киев-Одесса перекрыли движение, видео происходящего: "Оказались в плену"

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