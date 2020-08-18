Стало известно, какой будет погода в Одессе в среду, 19 августа, на Спас

Как сообщили синоптики из Гидрометцентра Черного и Азовского морей, после небольшой передышки в Одессу снова вернулась летняя жара. С каждым днем температура воздуха в городе увеличивается, а пик потепления придется на выходные дни, передает Politeka.net.

По прогнозам метеорологов, утром небо в Одессе будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.

Температура ночью составит 16-18 °С, днем столбики термометров покажут 27-29 °С.

Море будет спокойным, а ветер прогнозируется южный умеренный, 5-10 метров в секунду.

Температура морской воды составит 22-23 °С.

В Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19 °С, днем 27-32 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Обратим снимание, что 19 августа отмечается праздник Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В старину заметили, что со Спаса «погода преображается». Погода этого дня указывала на предстоящую осень: "Каков день во Второй Спас, таков и Покров (14.10)". Если день был сухим, то и осень сухая будет, мокрый - мокрая осень, а если ясный, то следует готовится к суровой зиме.

Ранее мы собщали, отдыхающим рекомендуют воздержаться от купания на четырех пляжах Одессы.

Пробы морской воды эксперты Госпотребслужбы отобрали с 6 по 13 августа во всех определенных контрольных точках Одессы. На этот раз результаты оказались не утешительными.

Так, в Одессе нельзя купаться на пляжах "Дельфин", "Отрада", 16 станция Большого Фонтана и 13 станция Большого Фонтана. Тут по санитарно-микробиологическим показателям вода не соответствуют гигиеническим нормам.

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