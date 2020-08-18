Одесский моряк получил престижную награду за мужество в борьбе с пиратами

На днях моряк из Одессы Михаил Миронюк был отмечен благодарностью Международной морской организации (ИМО) за решимость и лидерские качества, проявленные им во время пиратской атаки на судне. Об этом сообщает пресс-служба Профсоюза работников морского транспорта Украины, передает Politeka.net.

Отмечается, что танкер, работавший в Западной Африке, был захвачен пиратами, в результате чего часть экипада была похищена, включая трех старших офицеров - капитана, старшего помощника и старшего механика.

На борту судна остались только два офицера - Михаил Миронюк, который первый отправился в рейс вторым помощником капитана, и второй механик.

Одессит два дня водил корабль, в частности отремонтировал повреждённую радиотехнику, установил связь с местными властями и договорился с французским военным фрегатом о сохранении корабля в безопасном месте.

Церемония награждения состоялась на днях в офисе Профсоюза работников морского транспорта Украины, что на Гагаринском плато. Благодарность вручил Морской посол доброй воли IMO в Украине.

Нужно сказать, что Михаил стал первым украинцем, удостоенным этой престижной награды.

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