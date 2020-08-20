В Одесской области при странных обстоятельствах умерла девочка-подросток
О трагедии, которая разыгралась 19 августа в городе Белгород-Днестровском рассказали в местной полиции, передает Politeka.net
По предварительной информации, 13-летняя девочка играла во дворе недалеко от дома с другими детьми. В какой-то момент ребенку стало плохо, соседи вызвали "скорую".
Медики госпитализировали девочку в больницу, но там, к сожалению, не смогли ей помочь. Вскоре она умерла. Родителям уже сообщили о случившемся.
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На месте работала следственно-оперативная группа.
В полиции завели уголовное дело и расследуют все обстоятельства, связанные с гибелью ребенка. Тело девочки направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.
На данный момент трагедию рассматривают как внезапную смерть.
Ранее мы сообщали, в одном из сел Одесской области 16-летнего парня парализовало после неудачного прыжка.
Трагический инцидент с подростком случился, когда он отдыхал с компанией друзей на местном пруду в Подольском районе.
Парень решил прыгнуть в воду, когда не рассчитал глубину ставка и ударился головой об дно.
Друзья вытянули потерпевшего и оказали ему первую медицинскую помощь, а также вызвали скорую, однако подросток получил ушиб спинного мозга и дисфункцию конечностей и теперь ему предстоит очень сложная операция.
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