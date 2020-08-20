На поселке Котовского разъяренная толпа избила до потери сознания водителя мотоцикла, который сбил женщину с двумя детьми

Авария случилось вечером в среду, 19 августа, на улице Семена Палия.

Кадры с места происшествия обнародовали местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам очевидцев, женщина с маленькими детьми переходила дорогу по пешеходному переходу возле остановки «Крыжановка». В этот момент их сбил мотоцикл.

Во время падения женщина поломала руку, дети получили незначительные травмы, но их все равно отвезли в больницу.

Свидетели происшествия пытались устроить самосуд над виновником аварии, они избили мотоциклиста до потери сознания.

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О трагедии, которая разыгралась 19 августа в городе Белгород-Днестровском рассказали в местной полиции.

По предварительной информации, 13-летняя девочка играла во дворе недалеко от дома с другими детьми. В какой-то момент ребенку стало плохо, соседи вызвали "скорую".

Медики госпитализировали девочку в больницу, но там, к сожалению, не смогли ей помочь. Вскоре она умерла. Родителям уже сообщили о случившемся.

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