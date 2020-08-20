В супермаркете Одессы подросток напал на охранника

Инцидент случился в одном из продуктовых магазинов торговой сети «Таврия В», который находится на улице Разумовской.

Видео разместили очевидцы в местном телеграм-канале, передает Politeka.net (чтобы просмотреть кадры, доскролльте до конца)

Между мальчиком подростком и охранником завязалась словесная перепалка с использованием нецензурной лексики. Ребенок вел себя достаточно агрессивно и даже в какой-то момент ударил мужчину-охранника.

«Ты соображаешь, что ты делаешь? Хочешь в обезьяннике сидеть?», - кричал охранник подростку, на что тот ему предлагал выйти на улицу и разобраться.

"Пошел вон отсюда, быдло", - прозвучало в кадре.

Настоящая причина конфликта неизвестна, однако, некоторые очевидцы утверждают, что охранник, якобы оскорбил мать подростка.

До этого мы сообщали еще об одном инциденте, который случался на днях также в супермаркете «Таврия В» на улице Средней, 24. Там подрались мужчины из-за маски.

Один мужчина зашел в помещение без маски, а другой сделал ему замечание, в результате чего словесная перепалка переросла в драку.

Ну и деточки нынче Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 20. August 2020

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