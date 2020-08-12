В полиции отреагировали на видео из курортной Затоки, где силовики бьют дубинками людей

Напомним, что по сети гуляет видео, на котором зафиксировано жестокое поведение сотрудников полиции в отношении людей, передает Politeka.net

На кадрах видно, как лежащего на земле мужчину избивают двое полицейских.

В пресс-службе ГУНП прокомментировали инцидент.

По информации ведомства, полицейские прибыли в качестве подмоги на вызов нацгвардейцев, которые остановили на улице в Затоке двоих человек и попросили показать карманы, поскольку поступила жалоба, что у них якобы могут быть при себе ножи.

Но те отказались выполнять просьбу военнослужащих и вместо этого распылили газовый баллончик.

«Младший из правонарушителей бросился бежать. Один из полицейских побежал его задерживать, их догнал старший молодчик и причинил полицейскому телесные повреждения в виде ушиба и сотрясения головного мозга», — рассказали в ГУНП.

Чтобы остановить правонарушителя, нацгвардейцы, применили к нему спецсредства и физическую силу.

На следующий день 27-летнему правонарушителю следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Также известно, что после драки 17-летний житель поселка обратился за медицинской помощью и заявил, что его избили правоохранители.

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