В Одессе рабочие закатали в бетон живое дерево при строительстве нового кафе всемирно известной сети «Макдональдс»
Варварское обращение по отношению к живому дереву возмутило одесситов. Фотоснимки безобразия стали появляться в соцсетях, передает Politeka.net
Замурованное в бетон дерево находится возле автовокзала на улице Разумовской, где возводят новое кафе быстрого питания «Макдональдс». Дерево в бетон закатали так, чтобы о поливке и дальнейшей жизнедеятельности растения можно забыть.
Одесский архитектор Максим Васалатий обратился с вопросом к "Макдональдсу". В администрации ответили, что пока не владеют зданием, обеспокоены вопросом и уже обратились к застройщику.
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Ранее мы сообщали, что неравнодушные одесситы помешали незаконной вырубке зеленых насаждений в городе.
Инцидент случился на улице Академической, 11.
Хозяин одной из квартир задумал сделать себе пристройку и для этого ему необходимо было спилить рядом стоящие деревья. При этом никаких документов на вырубку у него не было.
Местные жители пожаловались на незаконную вырубку активистам, а те, в свою очередь, сообщили об инциденте в полицию.
Также на место прибыли представители Приморской райадминистрации, городского департамента экологии и "Горзелентреста".
Отмечается, что копы составили административные протоколы по статьям об уничтожении или повреждении зеленых насаждений, нарушении правил благоустройства и самоуправстве.
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