Нередко бывает так, что стражи порядка используют свое служебное положение в личных целях

Об одном таком случае стало известно в Одессе, пишет Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры. Там сотрудник патрульной полиции со своим знакомым угнали автомобиль.

Инцидент произошел еще в февраля месяце этого года на улице Косвенной.

Полицейский с товарищем сняли с чужого автомобиля марки BMW номера, заменили их на другие, потом вызвали эвакуатор и на нем перевезли краденную машину к приятелю домой в Беляевский район.

Во время транспортировки водитель эвакуатора просто не догадывался, что сотрудник полиции крадет транспортное средство.

Сейчас полицейскому избирают меру пресечения, также решается вопрос об отстранении мужчины от должности. Если вину инспектора докажут, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

До этого мы сообщали, что в Одессе гастролеры и их дети грабят людей на улице.

Так, к примеру, 16-летняя девочка, приехавшая в Одессу из Закарпатской области, обокрала прохожую в подземном переходе.

Малолетняя воровка незаметно расстегнула рюкзак у женщины и вытащила оттуда кошелёк.

Когда юная злоумышленница попыталась скрыться, то попала в поле зрения сотрудников полиции, которые ее задержали.

Напомним, агрессивный подросток напал на охранника в одесском супермаркете, видео:" Пошел вон, быдло"

Как сообщала Politeka, в Одессе толпа устроила самосуд над водителем, видео слили в сеть: "сбил мать с детьми"

Также Politeka писала, что жизнь 13-летней девочки внезапно оборвалась под Одессой: "Играла с другими детьми"