В туристической столице - Одессе не собираются соблюдать новое ужесточение карантина
Об этом сообщают местные
Одесса попала в «желтую» зону карантина, а это означает, что с в городе усилили меры безопасности по распространению инфекции. Однако многие ужесточение карантина, как обычно проигнорировали.
Так, водители маршруток продолжают перевозить пассажиров больше чем положено, а сами люди заходят в общественный транспорт без маски.
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Нужно сказать, что в часы пик маршрутки забиты до отказа, пассажиры стоят притык друг к другу. Оно и понятно: ограничения ввели, а количество транспорта на линии больше не стало, а ехать надо всем.
Кроме того, в такую жару маски на лице в душном салоне без кондиционеров создают дополнительные неудобства.
По словам одесситов, в некоторых местах маршрутчиков проверяли полицейские и составляли админпротоколы на нарушителей.
Помимо этого, мэрия строго-настрого запретила ресторанам и ночным клубам работать с полуночи до семи часов утра. Однако и тут требованиях, которые лишены всякой логики были проигнорированы.
Практически все одесские заведения продолжили работать после 24 часов , никто и не думает расходится.
По данным издания «Думская», тусовщики выстраиваются в очередях в ночной клуб «Ибица», много людей сидят в кафешках в Аркадии, а официанты в масках, лениво спущенных на подбородок, неспешно обслуживают посетителей, которые в большинстве своем вообще приходят без средств защиты.
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