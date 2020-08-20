В туристической столице - Одессе не собираются соблюдать новое ужесточение карантина

Об этом сообщают местные СМИ .

Одесса попала в «желтую» зону карантина, а это означает, что с в городе усилили меры безопасности по распространению инфекции. Однако многие ужесточение карантина, как обычно проигнорировали.

Так, водители маршруток продолжают перевозить пассажиров больше чем положено, а сами люди заходят в общественный транспорт без маски.

Нужно сказать, что в часы пик маршрутки забиты до отказа, пассажиры стоят притык друг к другу. Оно и понятно: ограничения ввели, а количество транспорта на линии больше не стало, а ехать надо всем.

Кроме того, в такую жару маски на лице в душном салоне без кондиционеров создают дополнительные неудобства.

По словам одесситов, в некоторых местах маршрутчиков проверяли полицейские и составляли админпротоколы на нарушителей.

Помимо этого, мэрия строго-настрого запретила ресторанам и ночным клубам работать с полуночи до семи часов утра. Однако и тут требованиях, которые лишены всякой логики были проигнорированы.

Практически все одесские заведения продолжили работать после 24 часов , никто и не думает расходится.

По данным издания «Думская», тусовщики выстраиваются в очередях в ночной клуб «Ибица», много людей сидят в кафешках в Аркадии, а официанты в масках, лениво спущенных на подбородок, неспешно обслуживают посетителей, которые в большинстве своем вообще приходят без средств защиты.

Напомним, одесситов будут массово проверять на иммунитет: что задумали в МОЗ.

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