В туристической столице - Одессе не собираются соблюдать новое ужесточение карантина

Об этом сообщают местные СМИ.

Одесса попала в «желтую» зону карантина, а это означает, что с в городе усилили меры безопасности по распространению инфекции.  Однако многие ужесточение карантина, как обычно проигнорировали.

Так, водители маршруток продолжают перевозить пассажиров больше чем положено, а сами люди заходят в общественный транспорт без маски.

Популярные статьи сейчас

71-летняя Алла Пугачева в дерзком мини и гольфах окончательно наплевала на возраст: "Трусы видно!"

Асмус ошеломила пошлым макияжем на курорте, Семенович не выдержала: "Стриптизерша"

ПриватБанк изменил правила снятия налички, появилось важное уточнение: "Максимальная сумма выдачи..."

Разгоряченная Бузова вывалила бюст перед Киркоровым прямо на столе, кадры уже в сети: "Наденьте ей лифчик!"
Показать еще

Нужно сказать, что в часы пик маршрутки забиты до отказа, пассажиры стоят притык друг к другу. Оно и понятно: ограничения ввели, а количество транспорта на линии больше не стало, а ехать надо всем.

Кроме того, в такую жару маски на лице в душном салоне без кондиционеров создают дополнительные неудобства.

По словам одесситов,  в некоторых местах маршрутчиков  проверяли полицейские и составляли админпротоколы на нарушителей.

Помимо этого, мэрия строго-настрого запретила ресторанам и ночным клубам работать с полуночи до семи часов утра. Однако и тут требованиях, которые лишены всякой логики  были проигнорированы.

Практически все одесские заведения продолжили работать после 24 часов , никто и не думает расходится.

По данным издания «Думская», тусовщики выстраиваются в  очередях в ночной клуб «Ибица», много людей сидят в кафешках в Аркадии, а официанты в масках, лениво спущенных на подбородок, неспешно обслуживают посетителей, которые в большинстве своем вообще приходят  без средств защиты.  

Напомним, одесситов будут массово проверять на иммунитет: что задумали в МОЗ.

Как сообщала Politeka, вирус не отступает, сотни зараженных на Одесчине: где опаснее всего.

Также Politeka писала, что в Одессе резко возросло число заболевших вирусом: озвучены новые данные