В курортной части Одессы компания решила пострелять, но что-то пошло не так

Видео диких развлечений разместили очевидцы в местном Telegram-канале "Х_Одесса", передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах замечена группа мужчин, которые стреляют из огнестрельного оружия на площади 10 апреля. Мимо проезжают автомобили, в какой- то момент из машины выходят стражи порядка и направляются в сторону стрелков.

"Компания решила пострелять на площади 10 апреля, но как раз в этот момент рядом проезжали парни в погонах", – рассказали свидетели случившегося.

Ранее мы сообщали, в Одессе двое пьяных военнослужащих решили пострелять возле известного детского центра «Молодая гвардия».

Инцидент произошел около трех часов ночи в Лузановке.

Увидев двух пьяных людей, которые развлекались тем, что стреляли в воздух из оружия сотрудники детского центра «Молодая гвардия» вызвали полицию при помощи кнопки срочного вызова.

Как только приехали правоохранители, мужчины попытались сбежать, во время задержания один из них начал оказывать сопротивление.

Правоохранители изъяли у стрельцов удостоверение военнослужащих, предметы, похожие на нож, кастет, два стартовые пистолеты и магазины с патронами.

Дострелялись! Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 20. August 2020

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