Жаркую пятницу обещают синоптики жителям Одессы

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, 21 августа над городом не будет ни облачка. Без осадков, передает Politeka.net.

Утром температура воздуха составит от 20 до 27°С тепла, а уже ближе к обеду отметка на термометре поднимется до +32 +33°С.

Ветер прогнозируют северо-западный со скоростью 7-12 метров за секунду.

Температура морской воды составит 22-23°С.

В области обещают синоптики переменную облачность. Температура воздуха составит +16...+22°С утром, днем - +30...+34°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Нужно отметить, что метеорологи сообщили об очень высокой пожарной опасности, которая будет наблюдаться в пятницу из-за жаркой погоды.

Ранее мы сообщали о том, что в районе курортного поселка Затока горела база отдыха "Голубой огонек". По словам свидетелей увиденного, на одном из зданий базы отдыха треснула крыша, а после вспыхнуло пламя.

Также мы сообщали, отдыхающим рекомендуют воздержаться от купания на четырех пляжах Одессы.

Пробы морской воды эксперты Госпотребслужбы отобрали с 6 по 13 августа во всех определенных контрольных точках Одессы. На этот раз результаты оказались не утешительными.

Так, в Одессе нельзя купаться на пляжах "Дельфин", "Отрада", 16 станция Большого Фонтана и 13 станция Большого Фонтана. Тут по санитарно-микробиологическим показателям вода не соответствуют гигиеническим нормам.

Напомним, что непогода парализовала движение общественного транспорта в Одессе: кадры разрушений

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